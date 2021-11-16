У МОЗ розповіли про покращення у COVID-статистиці

17 ноября 2021, 13:00

В останні тижні в Україні фіксують покращення ситуації із захворюваністю на коронавірус за низкою показників. Прогнозом подальшого перебігу пандемії поділився головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю Сегодня.

За його словами, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності у Європі.

"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID перебуває практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. осіб протягом доби госпіталізуються", – пояснив Кузін.

Також у МОЗ фіксують скорочення розриву між госпіталізаціями та виписками.

"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – каже Кузін.

Так, за його словами, тиждень тому розрив був 18%, а зараз 6%. Таким чином, поступово відпадає потреба у додаванні нових місць у лікарнях. Як пояснив Кузін, це певна ознака стабілізації захворюваності.

Також він запевнив, що карантинні обмеження допомагають.

"Вже 17 регіонів перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.