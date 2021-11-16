Україна запропонувала змінити статут ООН та реформувати Радбез

17 ноября 2021, 12:30

Статут Організації Об'єднаних Націй (ООН) не відображає ситуації у світі ні де-факто, ні де-юре. Він потребує зміни, а діяльність Ради Безпеки ООН - реформування. Про це сказав із трибуни Генасамблеї ООН постійний представник України при цій організації Сергій Кислиця, повідомляє Укрінформ у середу, 17 листопада.

За його словами, з моменту підписання у 1945 році статут ООН змінювався п'ять разів, востаннє - у 1973 році, "незважаючи на те, що світ XXI століття не можна порівняти зі світом 1973 року".

"Карта світу кардинально змінилася, і такі штучні утворення, як Радянський Союз, відійшли в минуле. Вони зникли з карти світу, але все ще присутні у статуті ООН", - заявив український дипломат.

Секретаріат ООН, розуміючи це, використовує у своїх матеріалах формулювання, які відсутні у нинішньому тексті статуту, "оскільки держави-члени не домовилися про зміни". У статті 23 статуту ООН зазначено, що постійними членами Ради безпеки є Китай, Франція, Радянський Союз, Великобританія та США. Росії у цьому переліку немає.

За словами Кислиці, реформа Ради безпеки ООН має передбачати відмову від права вето постійного члена щодо вирішення конфліктів, у яких він є стороною.

"Делегація України рішуче підтримує всі ініціативи, спрямовані на обмеження використання права вето", – сказав Кислиця.

За його словами, такі обмеження мають стосуватися розгляду в Раді безпеки випадків геноциду, злочинів проти людяності та військових злочинів, а також конфліктів та ситуацій, до яких залучено постійного члена, оскільки він не може голосувати неупереджено через конфлікт інтересів.

Серед "безперечних пропозицій" реформування Радбезу Кислиця також назвав посилення представництва групи країн Східної Європи. Для України принципово зазначив він, що східноєвропейській групі має бути виділено додаткове місце у категорії непостійних членів. Дипломат нагадав, що ця група країн має одне з найменших представництв у Раді безпеки: 23 держави переставляють лише одне.

Як відомо, до складу Ради Безпеки ООН входять 15 країн - п'ять постійних членів та 10 непостійних, які обираються Генеральною Асамблеєю ООН на два роки (по п'ять щорічно). П'ять "великих" країн - Великобританія, Китай, Росія, США та Франція - мають право вето, тобто можуть заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки, чим постійно користується РФ під час розгляду питань, пов'язаних із її агресією проти України.

Проблема реформування Ради Безпеки ООН порушується протягом тривалого часу, проте жодних рішень із цього приводу не ухвалено.