Саакашвілі у критичному стані - медики

18 ноября 2021, 10:00

Група лікарів, сформована омбудсменом Грузії Ніно Ломджарією для огляду екс-президента Михайла Саакашвілі, у середу, 17 листопада, оприлюднила звіт щодо стану політика. Про це повідомляє агентство ТАСС.

За підсумками огляду Саакашвілі незалежні лікарі заявили про критичний стан пацієнта та закликали терміново перевести його до приватної клініки.

"Виходячи з критичного стану пацієнта, продовження його лікування має відбутися негайно у багатопрофільному госпіталі, зокрема у відділенні інтенсивної терапії, чому не відповідає клініка в установі №18 (тюремна лікарня - ред)", - йдеться у документі.

Медики повідомили, що після 48 днів голодування у Саакашвілі розвинулися енцефалопатія верніке, персистентна гіпокалемія, таласемія, також існує висока ймовірність гастроінтестинальної кровотечі.

Водночас члени консиліуму стверджують, що реанімація політику поки що не потрібна.