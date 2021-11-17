Росія оновила антирекорд COVID-смертності

18 ноября 2021, 14:00

Минулої доби в Росії померла 1 251 людина з коронавірусом COVID-19 - це новий максимум з початку пандемії, свідчать дані оперативного штабу в четвер, 18 листопада.

Найбільше смертей інфікованих у Москві – 94, у Санкт-Петербурзі – 79, у Краснодарському краї – 65.

Також за останні 24 години в Росії зафіксували невеликий приріст кількості нових хворих - 37 374.

Всього в Росії за час пандемії зареєстрували 9 219 912 випадків коронавірусної інфекції, 260 335 осіб померли, тоді як 7 919 250 одужали, зокрема 36 414 осіб виписано за останню добу.