18 ноября 2021, 14:30

За даними шведсько-британської компанії AstraZeneca, "коктейль з антитіл" AZD7442 дає захист у 83% від симптоматичного захворювання на коронавірус протягом більше шести місяців. Про це повідомляє Reuters.

Крім того, захист від симптоматичного захворювання на COVID-19 протягом більше трьох місяців становить 77%.

Зазначається, що "коктейль з антитіл" AZD7442 зменшує ризик тяжкого перебігу захворювання на коронавірус на 88%, якщо його вжити протягом перших трьох днів після появи перших COVID-симптомів.

За словами виконавчого віце-президента AstraZeneca Мене Пангалоса, ці нові дані є лише доповненням для кількості доказів, які підтверджують, що AZD7442 може суттєво впливати на профілактику та лікування COVID-19.