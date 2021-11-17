18 ноября 2021, 15:00

Співробітники Служби безпеки України викрили керівника однієї із шахт державного підприємства Волиньвугілля на фінансуванні сепаратистів у "ЛНР". Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"Оперативники встановили, що один із нинішніх керівників шахти у минулому тісно співпрацював із бойовиками незаконних збройних формувань. А у 2018 році його призначили на керівну посаду однієї з шахт ДП Волиньвугілля. З цього моменту зловмисник вів подвійне життя: як український чиновник і як підприємець ЛНР", - йдеться у повідомленні.

Так, наприклад, підозрюваний переправляв продукти харчування в ОРДЛО.

Він був зареєстрований у "ЛНР" як підприємець і з 2018 по 2019 роки сплатив "податків" сепаратистам у розмірі майже 100 тисяч гривень.

Чиновнику держпідприємства інкримінується фінансування дій, вчинених з метою зміни кордонів території чи державного кордону України з порушенням порядку, встановленого Конституцією України.

Матеріали кримінального провадження за обвинувальним актом вже направлено до суду.