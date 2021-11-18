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Четверг, 18 ноября 2021
21:00
Окупанти прицільно гатять по цивільним. Хотіли зруйнувати телевежу у Комишувасі
20:30
У Маріуполі в православній церкві імені Петра Могили волонтери створюють музей козацького побуту
20:00
В Сєвєродонецьку представили дослідження Програми сприяння реабілітації осіб з інвалідністю
20:00
Центр "Дія" у Станиці Луганській: частина стратегії перемоги у гібридній війні
19:30
Вік воюй, два віки навчайся: військові відточували майтерність ведення бойових дій
19:00
Верховна Рада підтримала законопроект про ліки для важкохворих
18:30
Верховна Рада ухвалила закон про соціальний захист медичних працівників
18:00
У Сєвєродонецьку будуватимуть собор Православної Церкви України
15:00
Директор волинської шахти фінансував сепаратистів "ЛНР"
14:30
AstraZeneca оприлюднила нові дані щодо ефективності "коктейлю з антитіл"
14:00
Росія оновила антирекорд COVID-смертності
13:30
Україна припинила імпортувати електроенергію з Білорусі
13:00
Опубліковано фото уламків збитого РФ супутника
12:00
Сепаратисти обстріляли район телевежі на Луганщині
11:30
СБУ заблокувала канал контрабанди анаболічних стероїдів в РФ
11:00
Поліція отримала 200 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів
10:30
У Німеччині за добу виявили рекордну кількість COVID-заражень
10:00
Саакашвілі у критичному стані - медики
09:30
В Україні вже 79,5 тисяч COVID-смертей
09:00
Доба в ООС: 15 обстрілів, четверо поранених
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
18 ноября 2021, 20:30
У Маріуполі в православній церкві імені Петра Могили волонтери створюють музей козацького побуту
Подробиці в сюжеті.
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