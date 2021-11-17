Доба в ООС: 15 обстрілів, четверо поранених

18 ноября 2021, 09:00

На Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил минулої доби зафіксовано 14 порушень режиму припинення вогню, дев'ять із яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Про це у ранковому зведенні повідомляє штаб ООС.

"У напрямку Невельського противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки ворог двічі здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм і 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів. Неподалік від Золотого-4 сепаратисти обстріляли наші позиції двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що біля Кряківки сепаратистами було здійснено обстріл з артилерії калібру 152 мм. А біля Причепилівки противник тричі відкривав вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.

У бік Кримського ворог вів вогонь із мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів. Позиції ЗСУ біля Мар'їнки потрапили під обстріл із мінометів калібру 82 мм.

У напрямку Лебединського позиції обстріляли із гранатометів різних систем. У районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Поблизу Нью-Йорка противник вів вогонь із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу Орлан-10, з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу четверо військовослужбовців ООС отримали поранення, ще один отримав бойову травму. Воїни перебувають у лікувальному закладі. Стан здоров'я військовослужбовців - задовільний.