Поліція отримала 200 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів

18 ноября 2021, 11:00

Міністерство охорони здоров'я передало правоохоронним органам сотні тисяч повідомлень про підробку сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич, повідомляє в середу, 17 листопада, Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що це питання було порушено під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.

"У нас на сьогодні 210 тисяч повідомлень про підробку документів", - сказала Карчевич.

За даними видання, ідеться про виявлені в результаті моніторингу соціальних мереж повідомлення про можливість підробити COVID-сертифікат.

Усі повідомлення передано поліції, резюмували у МОЗ.