Поліція отримала 200 тисяч повідомлень про підробку COVID-сертифікатів

Міністерство охорони здоров'я передало правоохоронним органам сотні тисяч повідомлень про підробку сертифікатів вакцинації від коронавірусу. Про це заявила заступник голови МОЗ Марія Карчевич, повідомляє в середу, 17 листопада, Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що це питання було порушено під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності.
"У нас на сьогодні 210 тисяч повідомлень про підробку документів", - сказала Карчевич.
За даними видання, ідеться про виявлені в результаті моніторингу соціальних мереж повідомлення про можливість підробити COVID-сертифікат.
Усі повідомлення передано поліції, резюмували у МОЗ.