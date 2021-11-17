СБУ заблокувала канал контрабанди анаболічних стероїдів в РФ

18 ноября 2021, 11:30

Правоохоронці заблокували діяльність злочинного транснаціонального угруповання, учасники якого налагодили транзитний канал контрабандного переправлення анаболічних стероїдів через Україну в РФ. Про це в середу, 17 листопада, повідомляє прес-служба СБУ.

Відзначається, що схему організували мешканці різних регіонів України: одесит, киянин і мешканці прикордонних районів Чернігівщини.

"На територію України товар потрапляв з Республіки Молдова поза митними пунктами пропуску. Зловмисники отримували "передачу" від спільника з Молдови, а потім стероїди доставляли в Чернігівську область, де в обхід митного пункту пропуску переправляли замовникам з РФ", - йдеться в повідомленні.

Контрабандний канал існував з початку року, його щомісячний оборот сягав 1 млн грн.

Проведено обшуки за адресами проживання зловмисників і за місцями зберігання "товару" в Чернігівській, Одеській областях і в Києві. Вилучено більше 3 тисяч таблеток Metandienon та інші речові докази протиправної діяльності.

Правоохоронці затримали організатора контрабандної схеми відповідно до ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі затриманому оголошено про підозру в контрабанді (ч.1 ст.201 ККУ) і незаконне провадження, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних або сильнодіючих речовин або отруйних або сильнодіючих лікарських засобів (ч.1 ст.321 ККУ) і обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.