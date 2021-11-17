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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
18 ноября 2021, 12:00

Сепаратисти обстріляли район телевежі на Луганщині

Сепаратисти обстріляли з важкої артилерії селище Комишуваха на Луганщині, де розташована телевежа. Про це повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у четвер, 18 листопада.

Напередодні вдень було скоєно п'ять таких обстрілів.

"Обстріл здійснювався прицільно до району нещодавно відкритої потужної телевежі, з якої здійснюється мовлення українських телеканалів на тимчасово окуповану РФ територію", - йдеться у повідомленні.

У штабі наголосили, що напередодні ЗМІ сепаратистів рясніли фейковими повідомленнями про нібито обстріл українськими військами різних населених пунктів саме з Комишувахи. Тому зроблено висновок, що обстріл телевежі був запланований заздалегідь, і в медіапросторі противник провів інформаційну підготовку своїх дій.

Зазначається, що українські військовослужбовці тримають ситуацію під контролем і готові до відбиття будь-яких дій ворога.

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