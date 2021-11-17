18 ноября 2021, 13:00 Опубліковано фото уламків збитого РФ супутника Компанія Numerica Corporation опублікувала знімки уламків супутника Космос-1408, який збила РФ під час випробування протисупутникової зброї. Про це повідомляє Space. Зображення космічного супутника та його уламків було зроблено за допомогою наземного телескопа. Внаслідок знищення супутника утворилася хмара космічного сміття, яка загрожує астронавтам на Міжнародній космічній станції. На зображеннях Numerica Corporation показано супутник Космос-1408 до і після знищення в результаті випробування протисупутникової зброї. Твитнуть Загрузка... Загрузка...