В Україні зробили понад 22 млн щеплень від COVID

19 ноября 2021, 09:00

В Україні з початку кампанії вакцинації зробили понад 22 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19. Тільки за минулу добу ввели 294 320 доз вакцин, що трохи менше від вчорашнього рівня, повідомляє МОЗ у п'ятницю, 19 листопада.

Зокрема, у четвер першу дозу вакцини отримали 102 857 осіб, а другу - 191 463. Учора працювали 1 085 мобільних бригад, 3 254 пункти щеплення та 455 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 128737. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 120444, AstraZeneca - 31467, Moderna - 13672.

З початку кампанії вакцинації щеплено 12 657 192 особи, з них отримали одну дозу - 12 657 190 осіб, повністю імунізовано та отримали дві дози - 9 448 782 особи. Загалом проведено 22 105 972 щеплень.

Луганська область – 3507 щеплень.