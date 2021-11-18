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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Происшествия
19 ноября 2021, 14:00

Військові зазнали втрат на Донбасі

На Донбасі у п'ятницю, 19 листопада, внаслідок обстрілу загинув військовий, повідомляє прес-центр штабу ООС.

Зазначається, що з початку доби сепаратисти чотири рази порушили режим припинення вогню, троє з них – з використанням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Так, у напрямку Мар'їнки ворог вів вогонь двічі, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та міномети калібру 82 мм. У бік населеного пункту Лопаскіне противник здійснив обстріл з міномету калібру 82 мм. У районі Причепилівки ворожі війська вели вогонь зі стрілецької зброї.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець отримав поранення, несумісне із життям", - йдеться у повідомленні.

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