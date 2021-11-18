МОЗ: Пік хвилі коронавірусу пройден

19 ноября 2021, 14:30

Україна пройшла пік захворюваності на хвилю коронавірусу, але існує загроза повторного спалаху. Про це у п'ятницю, 19 листопада, повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Він зазначив, що два тижні поспіль знижується кількість нових випадків коронавірусу, кількість госпіталізацій, і кілька днів кількість тих, хто одужав, перевищує кількість нових випадків.

"Це вже позитивні тенденції, які свідчать про те, що Україна пройшла пік захворюваності, і ми очікуємо тенденції до зниження. Водночас, ми аналізуємо ситуацію в Європі, ми бачимо там різке зростання кількості випадків, тому не виключаємо потенційно можливий у короткий проміжок часу повторний спалах", - додав Ляшко.