Заява президента Болгарії: МЗС викликало посла

19 ноября 2021, 15:00

У МЗС України у п'ятницю, 19 листопада, було викликано посла Болгарії в Україні Костадіна Коджабашева через заяву президента Болгарії Румена Радева. Про це повідомляється на сайті відомства.

Раніше повідомлялося, що Радев на дебатах перед другим туром президентських виборів назвав анексований Крим "російським".

"Українська сторона довела до посла позицію нашої держави про некоректність і неприпустимість висловлювань президента Болгарії Румена Радева щодо Криму під час вчорашніх передвиборчих теледебатів. Наголосили, що слова чинного болгарського президента не сприяють розвитку добросусідських відносин України та Болгарії і різко дисонують з офіційною позицією Софії на підтримку суверенітету та територіальної цілісності нашої держави у її міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у повідомленні.

У МЗС очікують спростування Радевом його заяви.

"Посол Костадін Коджабашев запевнив у незмінній позиції Болгарії щодо підтримки територіальної цілісності України, у тому числі Криму як невід'ємної частини території нашої держави, та зусиль щодо деокупації півострова, зокрема, шляхом участі Болгарії у роботі Кримської платформи", - зазначили у відомстві.