19 ноября 2021, 15:30

МОЗ розраховує, що червона зона епіднебезпеки не буде розширюватися, першою з червоного рівня може вийти Луганська область.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Найближчим часом у червоних зонах поки стабільно, у нас пішла тенденція на зниження (захворюваності на COVID-19 — ред.), не думаю, що вже будуть додаватися червоні зони. Але найпершою може вийти (з червоного рівня епіднебезпеки — ред.) Луганська область, вона досягла індикаторів, які передбачають виведення з червоного рівня”, - сказав Ляшко.

Станом на 19 листопада, до червоної зони епідемічної небезпеки віднесено Київ, Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Луганську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Рівненську, Сумську, Херсонську, Хмельницьку, Чернігівську та Черкаську області.

За весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіло 3 304 058 осіб, з них одужало – 2 726 521 особи, 80 231 людина померла.

За добу 18 листопада в Україні зафіксовано 20 050 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1555, медпрацівників – 331), госпіталізовано 3637 осіб, одужало 22 304 людини, зареєстровано 725 летальних випадків.