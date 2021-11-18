В Австрії вводять обов'язкову COVID-вакцинацію

19 ноября 2021, 16:30

Австрія першою в Європі запроваджує обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу. Нововведення застосовуються із лютого 2022 року. Про це пише Politico із посиланням на канцлера країни Александера Шалленберга.

"Нам не вдалося залучити достатню кількість нещеплених людей до вакцинації. Останні заходи збільшили кількість щоденних вакцинацій, але цього недостатньо. Довгий час у країні існував консенсус щодо того, що вакцинація не є обов'язковою, але ми повинні дивитися правді в очі", - заявив Шалленберг.