В Україні з'явиться більше камер для фіксації порушень ПДР

19 ноября 2021, 11:30

Найближчим часом на основних магістралях українських доріг встановлять близько двох тисяч відеокамер для автоматичної фіксації порушення правил дорожнього руху. Про це у четвер, 18 листопада, у прямому ефірі ток-шоу Право на владу на телеканалі 1+1 сказав народний депутат і керівник фракції Слуга народу у Верховній Раді Давид Арахамія.

"Україна - номер один у Європі за смертністю на дорогах. На дорогах щороку помирає більше людей, ніж за час АТО. Це велика проблема в нашій країні", - сказав Арахамія.

Він нагадав, що низка доріг вже обладнана камерами автоматичного фіксування порушень правил дорожнього руху.

"Ми зробили перший експеримент, поставили камери, автоматичне штрафування цих камер. Провели цей експеримент і подивилися, як це впливає на смертність на дорозі. Це справді зменшує смертність. І з наступного року ми матимемо розширення цього експерименту на всю країну - там більше 2000 камер. Ми маємо амбітну мету: за наступні два роки наполовину скоротити смертність на дорогах", - пояснив нардеп.