Турецькі ЗМІ повідомили про смерть Ґюлена

19 ноября 2021, 12:00

Турецькі ЗМІ у четвер, 18 листопада повідомили про смерть ісламського релігійного та громадського діяча Фетхуллаха Ґюлена. Зокрема, турецький опозиційний портал новин Oda TV заявив, що Ґюлен, звинувачений Анкарою в спробі державного перевороту, міг бути отруєний і вже мертвий.

При цьому жодне з великих видань не підтвердило ці чутки.

Прихильники Ґюлена спростовують інформацію про його смерть. Зокрема, на зв'язок вийшов і наближений Ґюлена Джевдет Тюркйолу. Він опублікував відео, в якому повідомив, що життю опозиціонера нічого не загрожує, а чутки про замах є "хибними новинами".

Турецька влада звинувачує організацію Фетхуллаха Ґюлена, яку вони називають FETO, у причетності до спроби держперевороту у 2016 році.

Після заколоту в Туреччині було заарештовано понад 80 осіб, майже 150 тисяч держслужбовців, зокрема військових, було звільнено. Сам Ґюлен, який перебуває в США, засудив спробу держперевороту та заперечував усі звинувачення на свою адресу.