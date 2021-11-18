19 ноября 2021, 10:00

Чинний президент Болгарії Румен Радев під час дебатів перед другим туром президентських виборів назвав Крим "російським". Про хід дебатів із його опонентом Анастасом Герджиковим https://www.svobodnaevropa.bg/a/31568940.htmlболгарська служба Радіо Свободи.

Так, Герджиков назвав Крим українською територією незалежно від того, який прапор над ним майорить. Також він виступив проти скасування санкцій проти РФ.

У відповідь Радев заявив, що антиросійські санкції є неефективними.

"Надзвичайно важливо мати прагматизм у зовнішній політиці. Санкції проти Росії виглядають неефективними. Нам потрібна прагматична політика щодо Москви. Не в останню чергу ми не повинні забувати, що Росія є дуже важливим фактором у боротьбі з глобальним тероризмом", - заявив Радев.

На уточнююче запитання Герджикова, чий Крим, Радев відповів: "Він зараз російський".

Зазначимо, що після першого туру президентських виборів Радев набрав 49,42% голосів, а Герджиков - 22,83%.