Україна втратила 30 млн гривень на закупівлі вакцини від ящуру

19 ноября 2021, 13:00

Співтовари Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру колишньому голові тендерного комітету Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів за фактом службової недбалості (ч.2 ст.367 КК України). Про це повідомляє столична прокуратура у п'ятницю, 19 листопада.

За даними слідства, у 2019 році посадові особи Держпродспоживслужби у змові з представниками фірми, яка займається постачанням вакцин, розробили та реалізували протиправну схему із закупівлі за завищеною вартістю вакцини проти ящуру.

"Придбана за державні кошти вакцина не була зареєстрована в Україні, а тому не могла бути використана та не використовувалася для щеплень. Вона підлягає утилізації", – йдеться у повідомленні.

Згідно з висновком експертів, розмір збитків, завданих державному бюджету внаслідок перерахування коштів постачальнику вакцини, становить близько 30 млн. гривень.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу. Крім того, в рамках провадження були проведені обшуки за адресами проживання причетних осіб та у службових приміщеннях Держпродспоживслужби. За результатами слідчих дій буде надано правову оцінку діям інших учасників цієї схеми.