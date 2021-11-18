Став відомий нульовий COVID-пацієнт

19 ноября 2021, 13:30

Названо ім'я першої людини, що заразилася коронавірусом. Нульовим пацієнтом є Вей Гуйсянь, яка працювала продавцем морепродуктів на ринку в Ухані, стверджує вчений Майкл Горобець. Про це повідомляє The Guardian.

Майкл Воробей, провідний експерт з відстеження еволюції вірусів в Університеті Арізони, подав звіт, в якому вважає, що розслідування Всесвітньої організації охорони здоров'я було неправильним з точки зору ранньої хронології пандемії.

Фахівець після вивчення даних у медичних виданнях, а також інтерв'ю у китайських ЗМІ виявив розбіжності у термінах задокументованого інфікування.

Вчений стверджує, що першою хворою є саме продавець на ринку, а не 41-річний бухгалтер, який жив за багато кілометрів від ринку.

Згідно з новими даними, перший відомий випадок зараження коронавірусом стався 11 грудня 2019 року у Вей Гуйсянь.