За добу 311 тисяч українців прищепили від COVID-19

20 ноября 2021, 09:00

В Україні минулої доби зробили 311 316 щеплень проти коронавірусу COVID-19. Це перевищує попередній показник і зовсім трохи недотягує до рекорду, повідомляє МОЗ у суботу, 20 листопада.

Так, у п'ятницю першу дозу вакцини отримали 98 794 особи, а другу – 212 522. Учора працювало 1 050 мобільних бригад, 3 143 пункти щеплення та 457 центрів вакцинації.

Найбільше щеплень зробили препаратом компанії Pfizer - 140 524. Менше застосовувалися вакцини виробництва компаній Sinovac - 124 671, AstraZeneca - 32 229, Moderna - 13 892.

"88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", – наголосили у МОЗ.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 12 755 986 осіб, з них отримали одну дозу - 12 755 984 людини, повністю імунізовані і отримали дві дози - 9 661 304 людини. Загалом проведено 22 417 288 щеплень.