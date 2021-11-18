В Україні третій день знижується приріст COVID-19

20 ноября 2021, 10:00

В Україні за минулу добу зафіксовано 18 250 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це значно менше попереднього показника. Приріст знижується третій день поспіль, повідомляє МОЗ у суботу, 20 листопада.

Серед нових хворих дітей – 1463, медпрацівників – 380. У лікарні госпіталізовано 3594 особи; летальних наслідків – 664; одужали – 21 979 осіб.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Дніпропетровській області (1870), Києві (1484) та Запорізькій області (1027).

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб; одужало – 2 748 500 осіб; летальних наслідків – 80 895.