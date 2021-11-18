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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 ноября 2021, 10:00

В Україні третій день знижується приріст COVID-19

В Україні за минулу добу зафіксовано 18 250 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19. Це значно менше попереднього показника. Приріст знижується третій день поспіль, повідомляє МОЗ у суботу, 20 листопада.

Серед нових хворих дітей – 1463, медпрацівників – 380. У лікарні госпіталізовано 3594 особи; летальних наслідків – 664; одужали – 21 979 осіб.

Найбільше нових випадків зараження виявили у Дніпропетровській області (1870), Києві (1484) та Запорізькій області (1027).

За весь час пандемії в Україні захворіло 3 322 308 осіб; одужало – 2 748 500 осіб; летальних наслідків – 80 895.

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