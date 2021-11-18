20 ноября 2021, 12:00 Саакашвілі доставили до військового шпиталю З'явилося відео транспортування екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з тюремної лікарні на околиці Тбілісі до військового шпиталю міста Горі. Ролик увечері у п'ятницю, 19 листопада, оприлюднив телеканал TV Pirveli. Як повідомляється, із політиком вирушили особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики тюремної лікарні, а також його мати Гіулі Аласанія. Реанімобіль, у якому знаходиться Саакашвілі, супроводжували машини поліції та Спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту. За даними каналу, колона була в дорозі близько години. Нині ситуація біля госпіталю спокійна. Твитнуть Загрузка... Загрузка...