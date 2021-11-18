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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 ноября 2021, 12:00

Саакашвілі доставили до військового шпиталю

З'явилося відео транспортування екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі з тюремної лікарні на околиці Тбілісі до військового шпиталю міста Горі. Ролик увечері у п'ятницю, 19 листопада, оприлюднив телеканал TV Pirveli.

Як повідомляється, із політиком вирушили особистий лікар Ніколоз Кіпшидзе, медики тюремної лікарні, а також його мати Гіулі Аласанія.

Реанімобіль, у якому знаходиться Саакашвілі, супроводжували машини поліції та Спеціальної пенітенціарної служби Мін'юсту.

За даними каналу, колона була в дорозі близько години. Нині ситуація біля госпіталю спокійна.

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