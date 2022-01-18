Присоединяйтесь к нам: Facebook Twitter YouTube
Выбор по дате
Персона
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Политика
19 января 2022, 10:00

Ердоган кличе Зеленського та Путіна на переговори

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запросив президентів України та Росії Володимира Зеленського і Володимира Путіна провести зустріч у Туреччині. Про це повідомив прес-секретар Ердогана Ібрагім Калин, пише Daily Sabah у середу, 19 січня.

"Він навіть запросив їх обох приїхати до Туреччини, якщо вони хочуть провести зустріч тут, врегулювати проблеми та розбіжності", - повідомив Калин.

Він зазначив, що Туреччина готова "зіграти будь-яку роль для зниження напруженості між Росією та Україною".

"І ми робимо це, оскільки Туреччина – це дружня країна як для Росії, так і для України, але також союзник щодо НАТО", – додав Калин.

Також він повідомив, що найближчими тижнями Ердоган відвідає Україну і зустрінеться із Зеленським.

+Поделиться:
PrintВерсия для печатиErrorСообщить об ошибке
Счетчики:
Наши партнеры: