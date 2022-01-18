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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 15:30

Омікрон поширився на 8 областей України

В Україні станом на середу, 19 січня, штам коронавірусу Омікрон виявили у восьми регіонах, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, пише РБК-Україна.

Зокрема, мутацію вірусу виявили у Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській та Львівській областях.

"Дослідження проведено з використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Ляшко.

Водночас Закарпатська ОДА повідомляє, що Омікрон виявили і в Ужгороді. Уточнюється, що виявлено лише один випадок. Загалом у регіоні домінує штам Дельта.

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