19 января 2022, 15:30 Омікрон поширився на 8 областей України В Україні станом на середу, 19 січня, штам коронавірусу Омікрон виявили у восьми регіонах, повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко, пише РБК-Україна. Зокрема, мутацію вірусу виявили у Києві, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Одеській, Полтавській, Тернопільській та Львівській областях. "Дослідження проведено з використанням методу ПЛР та повногеномного секвенування у ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України", - сказав Ляшко. Водночас Закарпатська ОДА повідомляє, що Омікрон виявили і в Ужгороді. Уточнюється, що виявлено лише один випадок. Загалом у регіоні домінує штам Дельта. Твитнуть Загрузка... Загрузка...