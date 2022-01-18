В Україні створюють Держслужбу у справах дітей

Кабмін схвалив утворення Державної служби у справах дітей. Відповідну постанову опубліковано в середу, 19 січня.
Уряд пропонує створити службу як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.
Положення про утворення органу набудуть чинності одночасно із законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей та законом про фінансування цього органу.