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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 16:30

В Україні створюють Держслужбу у справах дітей

Кабмін схвалив утворення Державної служби у справах дітей. Відповідну постанову опубліковано в середу, 19 січня.

Уряд пропонує створити службу як центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей.

Положення про утворення органу набудуть чинності одночасно із законом України, що визначатиме спеціальний статус, особливі завдання та повноваження Державної служби України у справах дітей та законом про фінансування цього органу.

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