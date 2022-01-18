В МЗС Росії запевняють, що не збираються нападати на Україну

19 января 2022, 17:30

Росія не планує здійснювати напад на Україну і закликає Захід не пов'язувати військові навчання з Білоруссю з чутками про підготовку вторгнення. Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков під час виступу на майданчику клубу Валдай, передає в середу, 19 січня, РИА Новости.

"Ми не маємо наміру вдаватися до жодних агресивних дій. Ми не будемо атакувати, нападати і вторгатися в Україну", - сказав Рябков.

Він підкреслив, що РФ тільки переміщає війська на своїй території.

"Ми не будемо робити жодних дій, які загрожуватимуть Україні. Ми тільки проводимо навчання, регулярні переміщення військ на нашій, на власній території", - сказав заступник глави МЗС РФ, коли давав коментар про військові навчання з Білоруссю.