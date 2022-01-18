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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 18:00

Арестович назвав причину своєї відставки

Олексій Арестович подав у відставку з посади позаштатного радника керівника Офісу президента і речника Української делегації у ТКГ, бо побачив ознаку слабкості держави у ситуації із прибуттям в аеропорт Жуляни екс-президента, лідера партії Європейська солідарність Петра Порошенка. Про це він написав у Facebook у середу, 19 січня.

У пості Арестович розкритикував як Порошенка, так і нинішню владу в країні.

Він вважає, що Українська держава "нескінченно слабка у здійсненні своїх функцій", адже натомість "особу, підозрювану в держзраді, поклали б мордою у підлогу прямо в Жулянах".

Арестович стверджує, що не хотів звільнятися, але у понеділок зрозумів, що більше не хоче переступати поріг Офісу президента, бо "слабкості вибачити не може".

"Не знаю, хто автор сценарію шоу в Жулянах, який закріпив слабкість як головну органічну ознаку Української держави (не плутати із країною), але мені з нею вже точно не по дорозі", – резюмував він.

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