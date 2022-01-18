19 января 2022, 12:00 Меркель запропонували посаду в ООН Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував екс-канцлеру Німеччини Ангелі Меркель очолити в ООН консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ. Про це повідомляє DPA із посиланням на джерела. Зазначається, що пропозиція Меркель була надіслана у листі. Як стверджують джерела агентства, Меркель навряд чи прийме цю пропозицію. Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним із ключових проектів Гутерріша з реформування ООН у рамках його другого терміну на посаді генсека цієї організації. Твитнуть Загрузка... Загрузка...