Меркель запропонували посаду в ООН

Генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував екс-канцлеру Німеччини Ангелі Меркель очолити в ООН консультативний орган високого рівня з питань глобальних суспільних благ. Про це повідомляє DPA із посиланням на джерела.
Зазначається, що пропозиція Меркель була надіслана у листі.
Як стверджують джерела агентства, Меркель навряд чи прийме цю пропозицію.
Консультативна рада з глобальних суспільних благ є одним із ключових проектів Гутерріша з реформування ООН у рамках його другого терміну на посаді генсека цієї організації.