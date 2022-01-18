РНБО оцінила наслідки нової кібератаки

19 января 2022, 13:00

Нова кібератака загрожує Україні масштабними наслідками, вважає заступник голови РНБО Сергій Демедюк. Імовірність нової атаки хакерів він оцінив у коментарі РБК-Україна.

За його словами, найближчим часом ймовірність загрози, що населення залишиться без світла, тепла та грошей, низька. "Однак все може змінитися будь-якої миті", - сказав він.

Демедюк зазначив, що диджиталізація, що проводиться в Україні, - це палиця з двома кінцями. З одного боку, це неминуче майбутнє, яке значно прискорює та спрощує всі процеси з надання послуг для українців. З іншого - при недостатній захищеності електронних ресурсів завжди існуватимуть високі ризики несанкціонованого втручання у їхню роботу.