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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
19 января 2022, 14:00

Україна наполягає на постачанні зброї з Німеччини

Посол України у Німеччині Андрій Мельник продовжує наполягати на тому, щоб німецький уряд погодився постачати зброю Україні. Про це повідомляє DW.

Посол назвав конкретні види озброєнь, які Україна хоче отримати від Німеччини – це бойові кораблі та зенітні комплекси.

"Насамперед, йдеться про бойові кораблі - одні із найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного та Азовського морів", - зазначив Андрій Мельник.

За його словами, Україна також потребує і сучасних зенітних комплексів, які виробляють німецькі оборонні концерни.

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