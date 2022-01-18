Україна наполягає на постачанні зброї з Німеччини

19 января 2022, 14:00

Посол України у Німеччині Андрій Мельник продовжує наполягати на тому, щоб німецький уряд погодився постачати зброю Україні. Про це повідомляє DW.

Посол назвав конкретні види озброєнь, які Україна хоче отримати від Німеччини – це бойові кораблі та зенітні комплекси.

"Насамперед, йдеться про бойові кораблі - одні із найкращих у світі, які нам вкрай необхідні для ефективного захисту довгого узбережжя Чорного та Азовського морів", - зазначив Андрій Мельник.

За його словами, Україна також потребує і сучасних зенітних комплексів, які виробляють німецькі оборонні концерни.