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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 января 2022, 09:00

В Україні максимальний приріст COVID за два місяці

В Україні минулої доби, 19 січня, зафіксовано 18 479 нових COVID-випадків. Померла 131 людина. Про це повідомляє МОЗ.

Найбільше нових заражень за добу в Івано-Франківській області (2777), Львівській області (1440), Києві (1409), Тернопільській області (1145), Одеській області (1137).

Зазначається, що за добу госпіталізували 2151 особу, одужали - 4 446 осіб.

Протестовано методом ПЛР - 61 642 осіб, методом ІФА - 7982 осіб, експрес-тестами - 41 513 осіб.

За весь час пандемії в країні захворіли - 3 799 382 особи; одужали - 3 571 782 особи; померли - 98 843 особи.

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