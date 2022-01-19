20 января 2022, 09:00 В Україні максимальний приріст COVID за два місяці В Україні минулої доби, 19 січня, зафіксовано 18 479 нових COVID-випадків. Померла 131 людина. Про це повідомляє МОЗ. Найбільше нових заражень за добу в Івано-Франківській області (2777), Львівській області (1440), Києві (1409), Тернопільській області (1145), Одеській області (1137). Зазначається, що за добу госпіталізували 2151 особу, одужали - 4 446 осіб. Протестовано методом ПЛР - 61 642 осіб, методом ІФА - 7982 осіб, експрес-тестами - 41 513 осіб. За весь час пандемії в країні захворіли - 3 799 382 особи; одужали - 3 571 782 особи; померли - 98 843 особи. Твитнуть Загрузка... Загрузка...