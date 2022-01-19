Джокович розробить власні ліки від COVID-19

20 января 2022, 13:30

Новак Джокович хоче винайти свої альтернативні ліки від COVID-19. Як повідомляє Reuters, сербський тенісист придбав 80% акцій данської біотехнологічної компанії QuantBioRes, яка розробляє ліки від коронавірусу.

Про угоду з першою ракеткою світу повідомив керівник QuantBioRes Іван Лонкаревич. Він розповів, що операція відбулася ще у червні 2020 року, проте суму угоди не назвав.

Згідно з данським реєстром компаній, Джоковичу та його дружині Олені належить частка 40,8% та 39,2% компанії відповідно.

За словами Лонкаревича, компанія працює над лікуванням від коронавірусу, а не над вакциною. QuantBioRes розробляє пептид, який перешкоджає зараженню COVID-19 клітин людини. Підприємець наголосив, що в компанії близько 11 дослідників із Данії, Австралії та Словенії. Клінічні випробування препарату планують розпочати у Великобританії влітку 2022 року.