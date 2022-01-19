З'явилися нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора

20 января 2022, 14:30

Наприкінці 2014 року в Україні стався конфлікт навколо групи компаній Амстор. Численні кримінальні процеси досі точаться в українських судах. 2021 року один із епізодів розглядався у Вільнюському окружному суді, з матеріалами якого ознайомилося видання Українські Новини.

Нагадаємо, що екс-міноритарія Амстора Володимира Вагоровського звинувачують у спробі привласнити бізнес за спиною мажоритарного акціонера, власника Smart Holding Вадима Новинського.

Зокрема, видання дізналося подробиці матеріалів суду від 29 січня 2021 року у справі стосовно очільниці компанії Topfonda UAB (Литва) Гедре Пурвінскайте, з якою у Вагоровського не склалося партнерство. Її підозрювали у подачі явно неправдивих заяв про скоєння злочинів до правоохоронних органів Литви.

"Під час судового засідання встановлено, що, імовірно, в грудні 2014 року (у розпал корпоративного конфлікту навколо торгової мережі) Володимир Вагоровський в обхід вимог законодавства та Статутів компаній, без відома та згоди інших акціонерів Амстора намагався продати свої частки в ТОВ Амстор та ТОВ Амстор Трейд литовській компанії Topfonda UAB. При складанні попередніх договорів на продаж акцій литовському контрагенту Вагоровський пішов на свідоме підроблення, підробивши документи задніми числами", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що договори купівлі-продажу акцій було укладено не тоді, коли зазначено у тексті договорів. Зокрема, у договорі, датованому 15.12.2014 є посилання на редакцію статуту української компанії, зареєстровану тижнем пізніше – 22.12.2014.

"Викладені у справі обставини дали суду підстави вважати, що договори щодо акцій ТОВ Амстор та ТОВ Амстор Трейд готувалися одночасно і не раніше 22 грудня 2014 року, але датовані 15 грудня 2014 року", - зазначається у повідомленні.

Суд зазначив, що права акціонерів Амстора були порушені компанією Lorley Investements Limited і можуть бути захищені з використанням способів цивільного та цивільно-процесуального права.

Крім того, у матеріалах суду сказано, що під час переговорів з литовською компанією Вагоровський фігурує як офіційний представник та кінцевий бенефіціар Амстор Трейд – компанії-клона, створеної для спроби рейдерського захоплення бізнесу групи Амстор. Хоча сам Вагоровський заперечував зв'язок із цією компанією.