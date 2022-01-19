НБУ підвищив облікову ставку до 10%

20 января 2022, 15:30

Нацбанк ухвалив рішення підвищити облікову ставку з 9,0% до 10,0% з 21 січня 2022 року через сплеск інфляції. За прогнозами, зростання споживчих цін до кінця 2022 року становитиме 7,7%. Про це на брифінгу повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

За його словами, реалізація значної кількості проінфляційних ризиків потребує посилення монетарної політики НБУ для покращення інфляційних очікувань та забезпечення сталого зниження інфляції до мети 5%.

Облікова (ключова) ставка є основним інструментом, за допомогою якого НБУ впливає на рівень інфляції. За даними Нацбанку, в Україні зміна облікової ставки НБУ найбільше впливає на рівень інфляції за 9-18 місяців.

Якщо прогнозована інфляція перебуває вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова (ключова) ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.