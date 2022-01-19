"Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену

20 января 2022, 16:00

Немає жодної різниці між "невеликим" вторгненням та повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Про це сказав глава МЗС України Дмитро Кулеба, коментуючи заяву президента США Джозефа Байдена у четвер, 20 січня.

"Немає жодної різниці між невеликим вторгненням і повноцінним вторгненням. Не можна бути наполовину вторгнутим або наполовину агресивним. Агресія або є, або її немає. І ми можемо як факт, що відбувся, стверджувати, що з 2014 року триває агресія РФ проти держави Україна", - підкреслив Кулеба..

За словами міністра, якщо говорити саме про воєнне вторгнення, не можна його розділяти на велике чи маленьке. Кулеба нагадав, що "Росія вже на території України, Росія вже вбиває українських солдатів".

"Наша позиція, яку ми комунікуємо зі США та всіма іншими країнами, полягає в дуже простому: Росія здатна діяти нелінійно, але помилки 2014 року не мають права на повторення. І тому ми не сприймемо жодних спроб (підкреслю, якщо вони будуть) пояснити Україні "Все це пройдено. Всі ці уроки історії вже вивчені. І ми не будемо знову платити кров'ю своїх громадян за нездатність партнерів швидко і чітко робити висновки щодо дій РФ", - додав глава МЗС.

Нарешті, Кулеба наголосив, що він не має сумнівів ні в тому, що США та особисто Байден підтримують Україну, ні в тому, що він підтримує Україну не лише словами, а й конкретними справами, ні в тому, що у разі початку активних бойових дій США і ЄС не матиме іншого вибору, як застосувати відповідні жорсткі санкції проти Росії.

Своєю чергою, у Білому домі поспішили роз'яснити слова Байдена.

"Одна справа, якщо це невелике вторгнення, і нам доведеться сперечатися про те, які (санкції) застосовувати, а які не застосовувати і так далі. Але якщо вони (росіяни) справді зроблять те, на що вони здатні з урахуванням сил, зосереджених на (українському) кордоні, це буде катастрофою для Росії, якщо вона вторгнеться в Україну", - сказав напередодні Байден.

Як пояснили в Білому домі, під "невеликим" вторгненням РФ в Україну Байден мав на увазі можливі кібератаки або провокації за участю воєнізованих формувань.

"Президент США пояснив це. Він мав на увазі різницю між військовими, а також невійськовими/напіввоєнними/кібернетичними діями росіян. Такі дії зустрінуть зворотну відповідь у координації з союзниками та партнерами", - написала у Twitter прес-секретар Ради національної безпеки адміністрації США Емілі Хорн.

Згодом на сайті Білого дому опублікували офіційне роз'яснення.

"Президент Байден чітко вказав президенту РФ: якщо будь-які російські військові сили перетнуть український кордон, це буде вважатися новим вторгненням, яке зустріне швидку, жорстку і єдину відповідь Сполучених Штатів і наших союзників", - говорить заява.