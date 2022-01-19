НБУ: Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу

20 января 2022, 16:30

Нацбанк України тимчасово втратив доступ до зовнішніх ринків капіталу через високі рівні ставок. Про це на брифінгу у четвер, 20 січня, повідомив директор департаменту відкритих ринків Національного банку України Олексій Лупін.

"Геополітика призвела до зростання "пені за ризик" для України як на зовнішніх ринках, так і на внутрішніх. Причому на зовнішніх ринках дохідність українських ОВДП досягла стресових рівнів, двозначних, і, на жаль, тимчасово Україна втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу", - сказав він.

При цьому Лупін зазначив, що внутрішній ринок краще пережив відповідні події, зокрема, якщо порівнювати з березнем-2020, де пікові показники відсоткової ставки на вторинному ринку ОВДП на рівні 20-25%, то 19 січня пікові ставки тут склали 16-17%.

За словами Лупіна, раціональному інвестору зараз вигідніше купувати папери на вторинному ринку, однак він вважає, що це тимчасове явище, і після деескалації прибутковості на ринках зрівняються, і Мінфін зможе залучати гривню на аукціонах.