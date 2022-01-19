«Кіборги» вистояли, не витримав бетон: сьогодні, 20 січня, вшановуємо захисників Донецького аеропорту

20 января 2022, 09:30

Україна вшановує подвиг відважних захисників Донецького аеропорту імені Прокоф’єва — неприступної фортеці, яка стала символом незламності та бойового духу нашого війська. Це дні пам’яті героїв, які утримували ДАП, протистоячи російському агресору. Бої за Донецький аеропорт стали одними з найзапекліших у російсько-українській війні, що триває восьмий рік поспіль. Героїчна оборона ДАП тривала 242 дні.

За 8 місяців оборони у Донецькому аеропорту загинуло 97 оборонців, п’ятьох із них удостоєно найвищої державної нагороди «Герой України» посмертно. Ще троє військовослужбовців досі вважаються зниклими безвісти. Пам’ятаємо кожного...

Ніколи не забудемо їхню звитягу і відчайдушне прагнення боронити Україну та її громадян. Подвиг українських воїнів — назавжди у народній пам’яті.

За сталевий характер і безстрашність українських захисників Донецького аеропорту назвали «кіборгами». На межі людських можливостей, під численними обстрілами та облогами ворога, вони до останнього утримували цей форпост.

Слова безмежної вдячності та низький уклін нашим відважним воїнам.

«Кіборги» вистояли, не витримав бетон...