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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 января 2022, 12:00

Чехія відмовилася від планів щодо обов'язкової COVID-вакцинації населення

У Чехії уряд вирішив відмовитися від намірів зробити щеплення від COVID-19 обов'язковим для певних категорій населення. Про це заявив прем'єр-міністр Чехії Петро Фіала, пише ABC News.

Нагадаємо, попередній чеський уряд планував з березня зробити вакцинацію від коронавірусу обов'язковою для всіх жителів країни, старших за 60 років, а також для лікарів, правоохоронців, пожежників та студентів медичних спеціальностей.

У зв'язку з цим у Празі та інших містах Чехії пройшли низка протестів.

У країні лише 62,9% населення повністю вакциновано від COVID-19, це менше, ніж середньоєвропейський показник.

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