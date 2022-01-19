Резніков закликав Захід запровадити санкції проти РФ

20 января 2022, 12:30

Міністр оборони України Олексій Резніков закликав Захід запровадити запобіжні санкції проти Росії для запобігання "агресії проти України", а також для "можливої ​​агресії" проти Європи. Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Мені здається, що відповідь на гібридну атаку також могла б бути гібридною. Упевнений, що США та Сполучене Королівство разом з європейськими партнерами могли б робити більше для нашої оборони. В економічній сфері - санкції, наприклад, які можна було б ввести до вторгнення, а не після. Зробити це "до", а не "після" - виключно важливий крок. Ми можемо зупинити та стримати їх (Росію, - ред.)", - заявив Резніков.

Він закликав лідерів ЄС, США та Британії показати Кремлю, "що це вторгнення обійдеться дорого".

Зволікання може призвести до масштабних проблем для Європи, оскільки повномасштабне вторгнення призведе до великих жертв і спровокує величезний наплив біженців.

"Це буде лихо не тільки для України, а й для Європи, оскільки кілька мільйонів мігрантів, наших біженців, зберуться біля українсько-польського кордону і, ймовірно, також біля польсько-німецького", - сказав Резніков.