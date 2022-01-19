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Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
Общество
20 января 2022, 13:00

Чехія готова допомогти Україні з постачанням зброї

Уряд Чехії готовий допомогти Україні з постачанням військового обладнання. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Euractiv.

Водночас, за її словами, постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами, включаючи Вишеградську четвірку, Німеччину, Австрію, країни Балтії.

Як пише газета Hospodářské noviny, Чернохова обговорює з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою можливі потреби України.

Також очікується, що найближчим часом Прагу відвідає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

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