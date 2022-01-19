20 января 2022, 13:00 Чехія готова допомогти Україні з постачанням зброї Уряд Чехії готовий допомогти Україні з постачанням військового обладнання. Про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, повідомляє Euractiv. Водночас, за її словами, постачання зброї чи боєприпасів до України мають бути узгоджені з іншими країнами, включаючи Вишеградську четвірку, Німеччину, Австрію, країни Балтії. Як пише газета Hospodářské noviny, Чернохова обговорює з головнокомандувачем армії Чехії Алешем Опатою можливі потреби України. Також очікується, що найближчим часом Прагу відвідає головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Твитнуть Загрузка... Загрузка...