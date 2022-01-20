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Пятница, 21 января 2022
16:30
Відмова у безготівковому розрахунку на БУДЬ-ЯКУ суму - незаконна!
16:00
Водохреща: із якими думками та намірами пірнають в ополонку купальники
15:30
Як реалізується процес обчислення ціни на деревину на електронних торгах
15:00
Прокурори оскаржать рішення суду щодо Порошенка
13:30
Медиків збираються переводити на півставки - Радуцький
12:30
МЗС РФ назвало терміни відповіді США щодо безпеки
12:00
СБУ заблокувала «фінансовий центр» в окупованому Луганську: 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР»
11:00
В Україні через сильний вітер оголошено штормове попередження
10:30
У помаранчевій зоні карантину вже вісім областей
10:00
Японія схвалила застосування COVID-вакцини Pfizer для дітей 5-11 років
09:30
У світі оновлено рекорд приросту COVID за добу
09:00
В Україні понад 20 тисяч нових COVID-випадків
Четверг, 20 января 2022
16:30
НБУ: Україна тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу
16:00
"Невелике" вторгнення: Кулеба відповів Байдену
15:30
НБУ підвищив облікову ставку до 10%
14:30
З'явилися нові подробиці спроби рейдерського захоплення Амстора
14:00
Зеленський прибув із візитом до Польщі
13:30
Джокович розробить власні ліки від COVID-19
13:00
Чехія готова допомогти Україні з постачанням зброї
12:30
Резніков закликав Захід запровадити санкції проти РФ
Все новости »
Персона
Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко.
Цитата дня
"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
21 января 2022, 16:00
Водохреща: із якими думками та намірами пірнають в ополонку купальники
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