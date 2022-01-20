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"Рішення посадити пасажирський літак Ryanair у мінському аеропорту, без сумніву, було спланованою і продуманою спецоперацією, відповідальність за яку повністю несе Олександр Лукашенко"
Олексій Данілов, секретар РНБО України
Общественное мнение
21 января 2022, 16:30

Відмова у безготівковому розрахунку на БУДЬ-ЯКУ суму - незаконна!

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