У світі оновлено рекорд приросту COVID за добу

21 января 2022, 09:30

Вперше з початку пандемії коронавірусу у світі кількість виявлених за 24 години заражених перевищила 3,7 мільйона. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) увечері у четвер, 20 січня.

Так, згідно з інформацією ВООЗ, за останню добу інфікування COVID-19 підтвердилося у 3 777 104 осіб, що є рекордним показником. Попередній антирекорд - 3,4 мільйона нових випадків - був зафіксований 12 січня.

Загалом на планеті коронавірусом заразилися 336 790 193 людей, з них 5 560 718 - померли від ускладнень інфекції (8741 за добу). При цьому позначка 325 мільйонів була пройдена 17 січня, 300 мільйонів - 8 січня, 250 мільйонів - 9 листопада, а 200 мільйонів - 5 серпня.

Країнами-лідерами із захворюваності є США (67,4 мільйона випадків), Індія (38,2 мільйона) та Бразилія (23,2 мільйона); за смертністю - США (понад 849 тисяч випадків), Бразилія (621 тисяча) та Індія (понад 487 тисяч жертв).

Зазначимо, статистика ВООЗ враховує лише офіційно підтверджені відомості про тих, хто заразився і помер, які надаються державами