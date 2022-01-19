Японія схвалила застосування COVID-вакцини Pfizer для дітей 5-11 років

21 января 2022, 10:00

У Японії Міністерство охорони здоров'я у п'ятницю, 21 січня, схвалило використання вакцини проти коронавірусу Pfizer для дітей віком від 5 до 11 років. Про це повідомляє Kyodo.

Дітей почнуть вакцинувати вже у березні 2022 року. Право на отримання вакцини матимуть близько восьми мільйонів дітей.

Зазначається, що доза вакцини у цій віковій групі складатиме одну третину від дози для дорослих. Активні інгредієнти в них однакові, проте дітей щеплюватимуть спеціально розробленим для цього препаратом.

Зараз в Японії вакцина від коронавірусу доступна тільки громадянам віком 12 років і старше.