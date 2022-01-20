СБУ заблокувала «фінансовий центр» в окупованому Луганську: 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР»

21 января 2022, 12:00

Служба безпеки України викрила та заблокувала масштабний механізм фінансування окупаційних органів влади, встановлених на тимчасово окупованих територіях країною-агресором.

Як свідчать матеріали слідства, механізм полягав у діяльності на тимчасово окупованій території тіньової фінансової установи, яка «спеціалізувалася» на незаконному переведенні коштів на підконтрольну українській владі територію та у зворотному напрямку.

За неповні 7 років її функціонування загальний обсяг коштів, переведених нелегальною фінустановою тільки через українську платіжну систему, сягнув 87 млн гривень.

Клієнти сплачували за кожну операцію до 7%, з яких ділки регулярно відраховували податки до так званого «бюджету ЛНР».

За даними слідства, організував тіньову фінустанову підприємець з Луганська ще у 2015 році. В умовах відсутності на ТОТ банківської системи, «фінансовий центр» надавав клієнтам послуги з переведення у готівку коштів з карт українських банків, поповнення електронних гаманців, обміну валют, міжнародних грошових переказів та інших фінансових операцій з банківських карток.

У ході обшуків, проведених у декількох містах Луганської області, оперативники та співробітники СБУ вилучили у спільників «фінансистів»:

🔹 300 банківських карток клієнтів – «переселенців», які фактично мешкають або вже померли на ТОТ;

🔹 комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами протиправної діяльності;

🔹 «чорну бухгалтерію»;

🔹 в різній валюті, загальна сума яких в еквіваленті складає майже 6 млн гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження співробітники СБУ викрили та затримали організатора «фінансового центру».

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України). За рішенням суду його взято під варту.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучені кошти та майно підозрюваного, а також повідомлення про підозру іншим причетним до оборудки особам.

Заходи з викриття та припинення незаконної фінансової діяльності проводилися співробітниками Головного Управління СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.