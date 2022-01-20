МЗС РФ назвало терміни відповіді США щодо безпеки

21 января 2022, 12:30

США обіцяють надати відповідь на пропозиції Росії щодо гарантій безпеки наступного тижня, повідомив у п'ятницю, 21 січня, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пише ТАСС.

"Вони говорили, що наступного тижня. Плануємо ґрунтовний, фундаментальний розгляд усіх аспектів. Ситуація складна, навмисне нагнітання з американської сторони не доставляє потрібного тла. Але тим не менше цей настрій американський переформатовуватимемо, виводитимемо їх на роботу на нашому порядку денному, щодо гарантій безпеки", - сказав він.

Водночас прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що РФ очікує вже днями отримати письмові відповіді щодо гарантій безпеки. "Ми орієнтуватимемося, що днями ми все-таки письмові тексти отримаємо", - сказав він.

Сьогодні в Женеві відбудеться зустріч глави МЗС РФ Сергія Лаврова та держсекретаря США Ентоні Блінкена, але на ній відповіді США надано не буде.